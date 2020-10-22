ارتفاع أرباح "ساسكو" بـ34% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بنسبة 34% إلى 17.4 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ13 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح "ساسكو" بنسبة 11% إلى 30 مليون ريال، مقارنة بـ27 مليون ريال.

موضوع يهمك أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2020،... أرباح "ساسكو" الفصلية تتراجع 13% إلى 4.4 مليون ريال شركات

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية بسبب زيادة هامش ربح المحروقات خلال الربع الحالي وعدم شمول هذه الزيادة خلال الربع المماثل من العام السابق وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصروف الزكاة.

على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وبحسب الشركة، فإنه رغم النتائج الإيجابية للشركة إلا أن تبعات فيروس كورونا أدت إلى انخفاض صافي الدخل عن المأمول بسبب تأثر قطاعات الشركة ببعض الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس.