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"الأسماك" تقلص خسائرها الفصلية 39% إلى 6 ملايين ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
شعار الشركة السعودية للأسماك
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أعلنت الشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، والتي قلصت خلاله الخسائر بنسبة 39%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها خلال الربع الثالث بلغت 6 ملايين ريال، مقابل 10 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الخسارة إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 56% مع تحسن في مجمل الربح نتج عن انخفاض تكلفة المبيعات، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل بعد سداد قرض البنك الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كلمات دالّة

#الأسماك, #سوق_السعودية
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