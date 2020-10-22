"العربي الوطني" ينهي طرح صكوك بـ750 مليون دولار

أعلن البنك العربي الوطني الانتهاء من طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين بقيمة بلغت 750 مليون دولار.

وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3750 صكاً بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

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وبيّن أن عائد الصك 3.326% ثابت سنويا مدفوعا على أساس نصف سنوي في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتبارا من تاريخ الإصدار حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 28 أكتوبر 2025، وبعد ذلك سيُعدّل عائد الصك.



وذكر أن مدة استحقاق الصك 28 أكتوبر 2030، مع قابلية الاسترداد في تاريخ 28 أكتوبر 2025، مشيراً إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها بناءً على أي مما يلي:



1- وقوع حدث يؤثر على رأس المال.



2- أغراض ضريبية.



3- أو عند مرور 5 سنوات منذ تاريخ الإصدار.



وأضاف أن الصكوك ستُدرج في السوق الرئيسية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م بصيغته المعدلة.