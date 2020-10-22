تراجع أرباح "بدجت السعودية" بـ17% لـ109 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" بنسبة 11% إلى 40.4 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ45.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، تراجعت أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 17% إلى 108.4 مليون ريال مقارنة بـ130.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض عائدات التأجير قصير الأجل نتيجة الهبوط الكبير في الطلب على استئجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير نتيجة لانخفاض الطلب في ظل جائحة كورونا.

بينما يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض كبير في عائدات التأجير قصير الأجل خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020، بسبب انخفاض نسبة الإشغال نتيجة الهبوط الكبير في الطلب على استئجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير وذلك بسبب فترة التأثر بجائحة كورونا (من منتصف شهر مارس 2020م).