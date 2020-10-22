1 ديسمبر.. "أميانتيت" تبحث خفض رأس المال 41.95% لإطفاء الخسائر

دعا مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المتضمنة تخفيض وزيادة رأس مال الشركة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر المقبل.

وسيتم التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 41.95%، من 344.5 مليون ريال، إلى 200 مليون ريال.

وسيكون عدد الأسهم بعد20 مليون سهم، مقارنة مع 34.45 مليون سهم قبل التخفيض.

موضوع يهمك ارتفعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بنسبة 34% إلى 17.4 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ13... ارتفاع أرباح "ساسكو" بـ34% في الربع الثالث شركات

وقالت الشركة إنها ستقوم بخفض رأس المال لإطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

ستكون طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 14.451 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد من أسهم الشركة الحالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ولا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

كما ستصوت عمومية الشركة على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية من 200 مليون ريال، إلى 320 مليون ريال.

وتهدف زيادة رأس المال إلى تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين.

وستكون طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 120 مليون سهم عادية.