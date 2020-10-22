تراجع أرباح "زهرة الواحة" الفصلية 52% إلى 7.2 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة 51.94% إلى 7.2 مليون ريال مقابل 14.97 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31%، والذي جاء نتيجة انخفاض حجم الطلب والتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ارتفاع مخصص الزكاة 87.73% متأثر بارتفاع الوعاء الزكوي.

وأشارت إلى أن تراجع صافي الأرباح يعود كذلك إلى انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة أقل من نسبة انخفاض المبيعات.

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وكانت أرباح الشركة في الربع الثاني قد تراجعت إلى 6.6 مليون ريال، مقابل 10.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بانخفاض 34.7%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 48.7%، حيث كانت 12.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 10.3 مليون ريال، مقابل 18 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 18.6%.

وبلغت قيمة الأرباح في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 19.5 مليون ريال، مقابل 19.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بارتفاع 1.3%.

وقالت الشركة إن تراجع أرباح الربع الأول مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي يعود لانخفاض المبيعات، متأثرة بانخفاض سعر المادة الخام التي تمثل العنصر الأساسي في قيمة المبيعات، حيث انخفض متوسط سعر المادة الخام خلال الربع الحالي، مقارنة بمتوسط السعر خلال الربع المماثل من العام السابق متأثرا بانخفاض أسعار البترول نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).