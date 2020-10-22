تضاعف الأرباح الفصلية لشركة "دو" بـ 116% بفضل أرباح رأسمالية

تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتكاملة "دو" بنسبة 116% لتصل إلى 824 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها لبيع حصة في شركة خزنة داتا سنتر وتحقيق أرباح رأسمالية بقيمة 520 مليون درهم.

وبدون احتساب تلك الأرباح تكون الأرباح الفصلية قد تراجعت بنسبة 20%.

وتراجعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 12% لتصل إلى مليارين وستمئة مليون درهم.

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ووفقاً لبيان من الشركة للبورصة، فقد وصلت أرباحها إلى 1.395 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى لعام 2020، مقارنة بأرباح قدرها 1.294 مليار درهم في ذات الفترة لعام 2019.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تحقيق أرباحا استثنائية نتيجة استبعاد استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية بقيمة 519.4 مليون درهم، مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام 2019.

وأدى تراجع المصاريف التشغيلية لتصل إلى 6.08 مليار درهم، مُقابل 6.38 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2019 إلى نمو أرباح الفترة المذكورة، كما أدى هبوط رسوم حق الامتياز التجاري بنحو 23 لنمو الأرباح.