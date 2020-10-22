شعاع كابيتال للعربية: الطلبات على سنداتنا فاقت 200 مليون دولار

استكملت شركة شعاع كابيتال تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار وبمعدل فائدة 7.5%.

أكد جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال، أن الطلب المتزايد على السندات من مؤسسات ومستثمرين محليين من الشرق الأوسط وأوروبا ساهم بإغلاق السندات بصورة سريعة جداً، حيث وصل حجم الطلب إلى 200 مليون دولار، ولكن الشركة اكتفت بتسعير السندات عند 150 مليون دولار فقط.

وذكرت الشركة أنه سيتم إدارج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن نهاية الشهر الحالي.

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وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في اجتماعها الأخير على إصدار سندات بقيمة 150 مليون دولار كما أطلقت الشركة مؤخراً عدداً من صناديق التداول.

وأضاف الصديقي "تعتمد الشركات على تنويع مصادر تمويلها سواء من ديون بنكية أو إصدار سندات. "الشركات التي تستطيع إصدار السندات تستغل الفترة حالياً لإصدار السندات ونحن لدينا مصادر متنوعة من التمويل سواء السندات هذه أو ديون بنوك. نستعمل هذه السندات في إعادة تنويع مصادر التمويل لدينا".

وحول تأثير جائحة كورونا على الأعمال التشغيلية للشركة، قال الصديقي "تأثرنا في بداية الجائحة لكن تأقلمت الشركة سريعاً ونحن مستمرون على نفس الاستراتيجية ونستهدف النمو المستمر في هذه السنة الاستثنائية لكن النمو سيأتي من ناحية الخدمات التي نطرحها كشعاع وأيضاً الربحية بالنسبة للمساهمين. الفريق في طور النمو وطور استكمال الاستراتيجية التي أعلنا عنها سابقاً".

وأضاف "لدينا في شعاع استراتيجيات مختلفة في الخدمات المالية بحسب الصناديق التي نطرحها وأطلقنا صندوق للشركات المتعثرة وهناك فرص عديدة سواء في الشركات الخاصة أو الشركات العامة وهناك فرص بالديون المعدومة وهناك فرص مختلفة مستفادة من هذه الجائحة في المنطقة".

وكانت شعاع قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها "صندوق شعاع لتمويل الفرص" بحجم 200 مليون دولار بما يعادل 734 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن الصندوق يستهدف الاستثمار التمويلي في شركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب البيان، تم تأسيس الصندوق في 29 ديسمبر 2020، ونجح خلال الفترة الماضية في استقطاب ما مجموعه 68 مليون دولار من مستثمرين متعددين.

وأشارت شعاع إلى أن توجهها إلى إطلاق أولى صناديقها التمويلية المتخصصة يأتي بعد النجاح في تنفيذ عدد من عمليات التمويل والأنشطة الائتمانية ذات الطابع الاستثماري التي تجاوز حجمها 250 مليوناً، محققة عوائد بمعدل قارب 15%، بالإضافة إلى تنفيذها عمليات إعادة هيكلة وترتيب تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار.

ويتمثل الهدف الرئيسي لـ"صندوق شعاع لتمويل الفرص" في تحقيق عائد جاذب مع المحافظة على رأس المال، من خلال استثمارات مستهدفة ذات طابع الاستراتيجي في مجال التمويل الرئيسي وتمويل الميزانين والتمويل الموحد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات والشركات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الشركة إلى أن هذا الصندوق هو صندوق مغلق محددة مدته بأربع سنوات.

ونوهت الشركة إلى أن "صندوق شعاع لتمويل الفرص" هو الصندوق الرابع الذي تعلن عنه شعاع في عام 2020، لافتة إلى أنها جمعت أكثر من 140 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن المتوقع أن تشمل لائحة المستثمرين في "صندوق شعاع لتمويل الفرص" عدداً من الشركاء محدودي المسؤولية الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية الإقليمية، والمكاتب العائلية، وشركات الاستثمار، والأفراد المؤهلون ذوو الملاءة المالية المرتفعة.