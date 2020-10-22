2.4 مليار درهم أرباح "اتصالات" للربع الثالث بنمو 6 %

أعلنت "مجموعة اتصالات" تحقيق أرباح صافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي وصلت إلى 2.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين وصلت قيمة إيرادات المجموعة إلى 13 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال الربع الثالث 6.9 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عنه هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 53%.

من ناحية أخرى، وصلت قاعدة المشتركين الإجمالية إلى 149 مليون مشترك بزيادة سنوية بلغت 1%، في حين وصلت قاعدة المشتركين في الإمارات إلى 12.1 مليون مشترك.

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وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "مجموعة اتصالات"، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة: أظهر أداء "اتصالات" خلال الربع الثالث من هذا العام، مرونة في التفاعل مع الظروف غير المسبوقة التي يمر بها العالم، مما يؤكد أهمية الدور الهام والمحوري الذي لعبته قدرات "اتصالات" الشبكية في تمكين العملاء من أفراد ومؤسسات من تأدية مهامهم وأعمالهم بكل يسر وسهولة على الرغم من هذه التحديات والظروف.

وأضاف: بفضل بنيتها التحتية الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، تعمل "اتصالات" وبشكل دائم على اقتناص مختلف فرص النمو التي أتاحتها الظروف الراهنة، مع حرص الشركة المستمر على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائها، وبما يدعم جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات". ونجاح "اتصالات" في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، وفي توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة لمشتركيها بالاعتماد على شبكة الجيل الخامس الثابتة، هو شهادة على جهود الشركة المبذولة في هذا الاتجاه.

وأشار دويدار إلى أن "اتصالات" ستواصل مسيرتها نحو التحول الرقمي بشكل متسارع، مع الحفاظ على المرونة الكافية التي تمكنها من الارتقاء بمستوى أعمالها المستقبلية، والعمل على تحويل مختلف التحديات إلى فرص نمو واعدة، وبما يحقق أهدافها طويلة الأجل، مع خلق قيمة أعمال متزايدة. كما سنواصل عملية رقمنة أعمالنا مع التركيز على الابتكار في أصول الشركة الحالية من خلال بناء قدرات جديدة ممكنة رقميا ومستدامة.