طيران الإمارات تسير طائرة A380 إلى عمّان بدءاً من 4 نوفمبر

تعتزم طيران الإمارات تسيير طائرة A380 إلى عمّان في إطار توسيع البرنامج.



وأوضحت طيران الإمارات أن إيه380 ستبدأ خدمة المسافرين إلى عمّان ومنها اعتبارا من 4 نوفمبر تشرين الأول، بحسب ما ورد في "رويترز".



وستزيد الشركة أيضا الرحلات إلى 10 كل أسبوع اعتبارا من 25 أكتوبر تشرين الأول.

موضوع يهمك توقع تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن يبدأ تعاف نشط في الطلب على السفر الجوي "عاجلا وليس آجلا"، واصفا أزمة فيروس كورونا... طيران الإمارات: سنتجاوز الجائحة ورحلات الشحن تكبح النزيف شركات





ويشمل توسيع البرنامج أيضا الرحلتين إي.كيه 905 وإي.كيه 906.

إلى ذلك، توقع رئيس طيران الإمارات تيم كلارك أن يبدأ تعاف نشط في الطلب على السفر الجوي "عاجلا وليس آجلا"، واصفا أزمة فيروس كورونا التي يواجهها القطاع بالخلل الذي بوسع الناقلة الخليجية تجاوزه بالكامل.

واستبعد المسؤول التنفيذي أن تصدق التوقعات لتباطؤ طويل الأمد سيلحق الضرر بشركات الطيران ذات شبكات الرحلات الضخمة وبمراكز النقل مثل دبي حيث مقر عمليات طيران الإمارات، وفقا لما نقلته "رويترز".

وقال كلارك خلال مؤتمر كابا لايف، الأسبوع الماضي، "لست من المؤمنين بما يُسمى ‘الوضع الطبيعي الجديد’.. أرى أن الطلب سيعود وعلى نحو قوي للغاية".

غير أن كلارك يرى أن الأزمة "ستشتد قبل أن تنفرج"، ليظل الطلب ضعيفا بين ستة أشهر إلى تسعة. وفي غضون ذلك، تستغل طيران الإمارات ارتفاع أسعار الشحن العالمي، حسبما ذكر، في ظل استمرار وقف تحليق العديد من طائرات نقل الركاب التي كانت تحمل بعض البضائع أيضا.