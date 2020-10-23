تعيين إبراهيم العمر مديراً للخطوط الجوية السعودية

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزیر النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قراراً بتعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديراً عاماً للخطوط الجوية العربية السعودية.

يبدأ سريان القرار اعتباراً من تاريخ 24 / 10 / 2020 م ربيع أول 1442 ه، خلفا لسامي بن علي سندي الذي ينتهي تكليفه كمدير عام للمؤسسة بتاريخ اليوم 23 / 10 / 2020 م.

والمهندس إبراهيم العمر خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفار.

تقلد العمر العديد من المناصب القيادية في العديد من الشركات والهيئات كان آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار منذ 2017 حتى 2020،كما كان رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للنقل البحري بين 2014 و2017.