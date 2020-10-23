براءة رجل الأعمال المصري الشهير صلاح دياب من هذه التهم

قضت محكمة جنح مستأنف البساتبن في مصر بجلستها اليوم ببراءة رجل الأعمال الشهير المهندس صلاح دياب، ، في القضية رقم 20943 لسنه 2019 جنح البساتين والمقيدة برقم 11323 لسنة 2020 .

واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة التي أبداها المستشار حسن عبدالفتاح علام، محامي رجل الأعمال، والتي دفع فيها بانقطاع صله موكله بالمخالفة موضوع المحضر كونه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركه لابوار مالكة المصنع موضوع السور محل المخالفه منذ عام 2013 طبقاً لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة.

وكانت النيابة المختصة جنح غرب أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في تلك القضية بكفالة 20 ألف جنيه، والتي اشارت إلى تحرير محضر من حي البساتين تضمن قيامه ببناء سور بدون ترخيص.

وقال سيد عامر، محامي رجل الأعمال صلاح دياب إن «هذه البراءة تأكيد للقرار السابق صدوره بإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب على ذمة التحقيقات في القضية التي تم احتجازه على ذمتها وأخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لانتفاء صلته بالواقعة.

كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل المهندس صلاح دياب في القضية رقم 2020/ 7133 جنح غرب بالضمان المالي المذكور.