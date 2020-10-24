تسلا تسحب 50 ألف سيارة بسبب مشاكل في نظام التعليق

قالت شركة تسلا إنها ستسحب حوالي 50 ألف سيارة من طراز «إس» و «موديل إكس» في الصين، وذلك بسبب مشاكل في نظامها، وهو ما يعتبر نكسة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها في السوق الصيني، الذي يعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

موضوع يهمك غرد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلًا: إن الشركة... تسلا تستعد لطرح نسخة جديدة من برنامج القيادة الذاتية الكاملة شركات

وستستدعي الشركة السيارات المصنوعة في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2013 و 15 يناير 2018، حيث كان هناك عيبان مختلفان في نظام التعليق، ومن المحتمل أن تحتوي بعض المركبات المسترجعة على كلاهما، وفقا لصحيفة القبس.

وينطبق الاستدعاء على الجزء الأكبر من السيارات المستوردة التي باعتها الشركة في الصين في السنوات الأخيرة، حيث بدأت "تسلا" التصنيع في شنغهاي في بداية عام 2020، وبعد ذلك، كانت مبيعات الطرازات المستوردة عادةً، بضع مئات من المركبات شهريًا فقط.

وتلقي مشكلات الجودة، مثل الحرائق الناتجة عن عيوب البطارية، بثقلها على تصور المستهلكين للمركبات الكهربائية، حيث أبلغ زبائن مختلف الشركات المصنعة، عن حرائق المركبات الكهربائية في الأسابيع الأخيرة. وساعد مصنع شنغهاي شركة تسلا على التوسع في الصين، وقالت الشركة إن لديها القدرة على إنتاج 200 ألف سيارة سنويًا في الموقع.