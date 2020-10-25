تفكيك آيفون 12 يكشف كيف غيرت شبكة الجيل الخامس الأمور

بدأ أول نموذجين من iPhone 12 من أبل في الشحن، وبالطبع فإن العاملين في (iFixit) مشغولون بتفكيكهما، وحتى كتابة هذه السطور، لا يزال التفكيك التفصيلي غير مكتمل، لكنهم كشفوا ما يكفي من التفاصيل للحصول على نظرة جيدة تحت تلك الشاشات.

يتشابه كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro بشكل مدهش في الداخل، حيث يشير (iFixit) إلى أن الطراز الأرخص يحتوي على فاصل بلاستيكي في المكان الذي يضع فيه جهاز Pro عدسته المقربة ومستشعر LiDAR.

كما أن الهاتفين لديهما أيضًا حجم البطارية نفسه، 10.78 واط، وهو أصغر قليلاً من بطاريتي 11.91 و 11.67 واط في الساعة التي أبلغ عنها iFixit في آيفون 11 و 11 Pro العام الماضي. وتم ملاحظة أن عمر البطارية في iPhone 12 لا يتطابق تمامًا مع سابقه، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويشير (teardown) أيضًا إلى أن الهواتف المفتوحة على الجانب مختلفة هذا العام، ولديها لوحات منطقية أكبر بكثير. وهذا على الأرجح بسبب إضافة تقنية شبكات الجيل الخامس، والتي ربما تضغط على حجم البطارية.

قام iFixit بالفعل ببث مقطع فيديو عن أجهزة iPhone 12 الجديدة.

يذكر أن آبل توفر العديد من الخيارات للاختيار من بينها أثناء إعداد هاتفها الجيد، بدءًا من إعداد الهاتف على أنه جديد تمامًا – أي أنه لا يتم نقل أي إعدادات أو رسائل أو تطبيقات أو حسابات – أو استعادة نسخة احتياطية من iCloud.

ويساعد الطلب القوي على هاتف iPhone 12 Pro الجديد في الصين على زيادة مبيعات طراز الهاتف الذكي الجديد من أبل إلى مستويات أفضل من المتوقع، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن المحلل الموثوق مينج تشي كو (Ming-Chi Kuo).

وتشير التقديرات إلى أن الصين تمثل ما بين 35 و 45%، من الطلب العالمي على (iPhone 12 Pro)، حسبما كتب كو في التقرير الصادر اليوم الاثنين.

وأضاف أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم سجّلوا ما بين سبعة إلى تسعة ملايين طلب أولي لهاتفي iPhone 12 و Pro مجتمعين في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من المبيعات.