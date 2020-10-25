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أرابتك القابضة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى 28 أكتوبر

المصدر: دبي - العربية.نت
أرابتك
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أعلنت شركة أرابتك القابضة تأجيل موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد 25 أكتوبر.

وقالت الشركة إنه سيتم انعقاد المجلس في يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 الساعة الثالثة بعد الظهر.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية ( الأخير).

وكان مساهمو شركة أرابتك القابضة قد فوضوا مجلس الإدارة للتقدم بطلب التصفية بسبب وضعها المالي غير القابل للاستمرار نتيجة لتداعيات الجائحة بحسب ما أفادته الشركة في رسالة إلكترونية داخلية.

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