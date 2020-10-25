دانة غاز تبيع أصولها البرية في مصر بـ 236 مليون دولار

أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار تتضمن دفعات مستقبلية مشروطة.

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وتعد «آي بي آر» شركة خاصة رائدة في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في مصر، ولديها تسع مناطق إمتياز وأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول الناضجة المنتجة.

وتأتي هذه الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019، وفقا لبيان صادرة عن الشركة.

ونتيجة لذلك تلقت الشركة أربعة عروض للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مما أدى لحدوث إنخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.

وبموجب بنود اتفاقية البيع، فإن المقابل الذي ستحصل عليه «دانة غاز» يشمل (1) مبلغاً نقدياً أساسياً قدره 153 مليون دولار، شاملاً صافي رأس المال العامل المرتبط بالأصول المباعة والمحتسب قبل أي تعديلات سعرية بتاريخ إتمام الصفقة، و(2) دفعات مشروطة تصل قيمتها إلى 83 مليون دولار وترتبط هذه الدفعات بمتوسط ​​أسعار خام برنت وأداء الإنتاج خلال الفترة بين 2020-2023 بالإضافة لإتمام عدد من الفرص التجارية المحتملة والمرتبطة بأطراف اخرى. وعند الإغلاق، سيتم تعديل المقابل الأساسي بناءً على المبالغ التي استلمتها الشركة والدفعات التي قامت بتسديدها خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين تاريخ سريان الاتفاق الفعلي وتاريخ إتمامه.

وتشمل الصفقة بيع دانة غاز لكامل حصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربعة التابعة لها وهي «المنزلة» و«غرب المنزلة» و«غرب القنطرة» و«شمال الصالحية»، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق.

وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل إنتاج مناطق الامتياز المذكورة 30,950 برميل نفط مكافئ يومياً وبلغت مساهمتها في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب 38 مليون دولار.

وسيتم نقل حقوق الملكية والمسؤوليات والموظفين إلى المشتري عند إتمام التنفيذ والحصول على الموافقة الرسمية على عقود التنازل لمختلف الامتيازات. وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل «دانة غاز مصر»، بحصصها في امتيازي استكشاف «المطرية» (القطاع 3) البري و«شمال العريش» (القطاع 6) البحري، وستعمل الشركة بشكل فعّال على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول وتعزيز قيمتها.