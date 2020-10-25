عقد البنك التجاري الدولي "كونفرانس كول" مع المستثمرين مساء الجمعة، شارك فيها حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي، وياسمين حميدة، رئيس قطاع علاقات المستثمرين، ونيللي الزنيني، مسئول علاقات المستثمرين، وشريف الخليل كبير مسؤولي الاتصال.

وقال حسين أباظة، إن هشام عز العرب تنحى عن منصبه بناء على توجيه البنك المركزي، في ضوء قانون البنوك الجديد، وإن القرار ليس بيد مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وإن مهامه كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي سيتولاها شريف سامي، في حين أن مهامه كعضو منتدب سيقوم بها حسين أباظة.

وأوضح أن القرار تم اتخاذه بناءً على تفتيش كامل تم الانتهاء منه الأربعاء الماضي، وكان قد بدأ في نوفمبر الماضي، وركز على قواعد الحوكمة والالتزام والقواعد التنظيمية والرقابية.

وأضاف أن البنك قام مؤخرًا بتعيين مسؤول جديد للالتزام من أجل إدارة أفضل للتدقيق والالتزام، وسد أي ثغرات محتملة قد تظهر نتيجة فحص البنك المركزي.

واستبعدت الإدارة أن تؤثر الثغرات التي أشار إليها البنك المركزي بشكل جوهري على السلامة المالية للبنك أو أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة خاصة أن البنك أكثر من متحفظ في تكوين المخصصات ويتمتع بمعدلات قوية لكفاية رأس المال.

أوضح أن تقرير الرقابة والإشراف لم يصل بعد، لكن البنك المركزي أكد بشكل صريح على قوة المركز المالي للبنك، وتوقع وصول تفاصيله خلال أيام قليلة، مرجحًا أن يكون اليوم الأحد، وشدد أنه لا يمكن الإفصاح عن محتوى الخطاب الرسمي من البنك المركزي.

واستبعد البنك مغادرة أي من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (سبعة) لمنصبه، ومع ذلك، قد ينضم عدد من الأعضاء الجدد، مؤكدًا أن البنك لن يواجه مشاكل قد تؤثر على قوائمه المالية.

ونوه أنه تم تدقيق البيانات المالية للبنك من قبل مدققين دوليين مستقلين، وتمت الموافقة عليها من البنك المركزي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

وذكر أنه في ظل تصريحات البنك المركزي أن أموال المودعين آمنة، فذلك تصريح ضمني أن البنك ليس عليه الاحتفاظ بمخصصات خسائر إضافية.

وشدد أن رئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب، لم يرتكب أي جرائم مالية أو احتيال، وأنه لم يكن يتدخل بقوة في الأنشطة التشغيلية، وصب كافة تركيزه على النواحي التنظيمية، في حين أن العمليات التشغيلية كان يتم متابعتها بواسطة المسؤول التنفيذي الرئيسي حسين أباظة.