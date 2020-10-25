أرباح سابك الفصلية تنمو 47% إلى 1.09 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح قدره 47.3%.

موضوع يهمك أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة... أرباح سليمان الحبيب الفصلية تنمو 50.9% إلى 299 مليون ريال شركات

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صاف أرباحها خلال الربع الثالث من 2020 بلغ 1.09 مليار ريال، مقابل 740 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي نتيجة الى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال، وفقا للشركة.

ويأتي ذلك، رغم تراجع في الإيرادات بنسبة 10.7% إلى 29.3 مليار ريال.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، حققت الشركة خسائر بلغت 2.18 مليار ريال، مقابل 6.09 مليار ريال أرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وعزت الشركة الخسائر إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بالصافي بمبلغ 1.55 مليار ريال.

