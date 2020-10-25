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أرباح أسمنت حائل الفصلية تقفز 200% إلى 22.8 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أسمنت حائل
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أعلنت شركة أسمنت حائل، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة قفزة في صافي الربح نسبتها 200.6%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أرباحها بلغت 22.8 مليون ريال، مقابل 7.594 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وبلغت إيرادات الشركة 71.679 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 62.213 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كلمات دالّة

#الربع_الثالث, #تداول, #أسمنت_حائل
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