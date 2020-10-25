أرباح "الراجحي" الفصلية تتراجع 3% إلى 2.66 مليار ريال

أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققا تراجعا في صافي الربح بنسبة 3%.

وقال المصرف، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 2.658 مليار ريال، مقابل 2.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 332 مليون ريال الى 465 مليون ريال بنسبة 39.9%، وفقا للمصرف.

وفي المقابل ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4% نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.