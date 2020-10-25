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أرباح الرياض للتعمير الفصلية ترتفع 34.7% إلى 55 مليون ريال 

المصدر: دبي - العربية.نت
مقر شركة الرياض للتعمير
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أعلنت شركة الرياض للتعمير، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح قدره 34.7%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغ 55.1 مليون ريال، مقابل 40.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذا الربع نتيجة تأثر أثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

كلمات دالّة

#الرياض_للتعمير, #الربع_الثالث
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