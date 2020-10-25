أرباح سليمان الحبيب الفصلية تنمو 50.9% إلى 299 مليون ريال 

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قدره 50.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول إنها حققت أرباحا قدرها 298.79 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل 198 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لعبت دورا حاسما بقيادة السعودية في... أوبك: دور السعودية حاسم بلجنة المراقبة.. وروسيا تلمح بتمديد تخفيض الإنتاج طاقة

يأتي ذلك بعد نمو إيراداتها بنسبة 32.4% لتصل إلى 1.6 مليار ريال، وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات و قطاع الحلول.

ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في كل من أعداد المرضى وكذلك الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، وذلك نظرا لمحدودية السفر للأفراد خلال عطلة هذا الصيف والتي تتزامن عادة مع الربع الثالث من كل عام، بالاضافة الى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020م.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح أيضا إلى ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمبلغ 127.34 مليون ريال سعودي بالمقارنة بنفس الربع من العام السابق 2019م، حيث بلغ 397.65 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها 47.11%، بينما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل الإستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لتصل إلى 24.49% مقارنة بـ 22.04% خلال نفس الربع من العام السابق 2019م.

وقالت إن المجموعة استطاعت زيادة الأرباح بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر خلال الربع الثاني من عام 2019م والذي لا يزال في مرحلة التسارع في نمو الإيرادات، وكذلك للأثر الإيجابي لنمو الإيرادات والزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم خلال الربع الحالي بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المرضى خلال الربع الثالث من العام 2020.