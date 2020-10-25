"الزامل الصناعية" تتكبد 38.5 مليون ريال خسائر بالربع الثالث

تكبدت شركة الزامل للاستثمار الصناعي خسائر فصلية في الربع الثالث 38.49 مليون ريال، مقابل 28 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو في الخسائر 36.8%، ومقابل خسائر 58.3 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض في قيمة الخسائر بنسبة 33.9%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 125.6 مليون ريال خسائر، مقابل 124.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الزامل الصناعية إن ارتفاع الخسائر يعود إلى انخفاض المبيعات في كافة القطاعات، وانخفاض هوامش الربح الإجمالية في قطاعي الحديد والتكييف.

كما انخفضت هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والتكييف.