عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

"الزامل الصناعية" تتكبد 38.5 مليون ريال خسائر بالربع الثالث

المصدر: دبي - العربية.نت
الزامل للصناعة
رابط مختصر

تكبدت شركة الزامل للاستثمار الصناعي خسائر فصلية في الربع الثالث 38.49 مليون ريال، مقابل 28 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو في الخسائر 36.8%، ومقابل خسائر 58.3 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض في قيمة الخسائر بنسبة 33.9%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 125.6 مليون ريال خسائر، مقابل 124.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الزامل الصناعية إن ارتفاع الخسائر يعود إلى انخفاض المبيعات في كافة القطاعات، وانخفاض هوامش الربح الإجمالية في قطاعي الحديد والتكييف.

كما انخفضت هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والتكييف.

كلمات دالّة

#الزامل للاستثمار الصناعي, #شركة الزامل, #الزامل_الصناعية
إقرأ أيضاً مجموعة فتيحي تبيع 80% من شركة تابعة بـ14.36 مليون ريال مجموعة فتيحي تبيع 80% من شركة تابعة بـ14.36 مليون ريال 12:48 GMT
إقرأ أيضاً "بوان" تعتزم شراء أسهمها كأسهم خزينة وكحد أقصى 3 ملايين سهم "بوان" تعتزم شراء أسهمها كأسهم خزينة وكحد أقصى 3 ملايين سهم 13:21 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر