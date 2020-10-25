"بوان" تعتزم شراء أسهمها كأسهم خزينة وكحد أقصى 3 ملايين سهم

قرر مجلس إدارة شركة "بوان" في اجتماعه المنعقد اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 24 مليون ريال وبواقع 0.4 ريال سعودي لكل سهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

إلى ذلك، أعلنت شركة بوان عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 3 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

والهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لاستخدامها مستقبلاً في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل إن وجدت.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

تجدر الإشارة إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.