مجموعة فتيحي تبيع 80% من شركة تابعة بـ14.36 مليون ريال

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن توقيعها عقد بيع مع عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور محمد فتيحي لبيع حصة المجموعة البالغة 80% في رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة وهي شركة تابعة.

تبلغ القيمة الإجمالية لعقد البيع مبلغ 14.36 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه سيتم سداد المبلغ عبر استلام مبلغ نقدي بلغ 10.75 مليون ريال من قيمة الصفقة يمثل 74.9% من إجمالي قيمة الصفقة.

كما سيتم استلام بضائع ذهب ومجوهرات من اختيار مجموعة فتيحي القابضة من شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة بقيمتها العادلة قدرها 1.27 مليون ريال تمثل 8.8% من إجمالي قيمة الصفقة.

وستتم جدولة سداد باقي قيمة الصفقة مبلغ 2.34 مليون ريال، يمثل 16.3% من إجمالي قيمة الصفقة على ست دفعات حتى 31/12/2022.

وقد تم تسجيل الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الأول من العام المالي 2020م، والمتمثل في تكبد خسائر من العمليات غير المستمرة بمبلغ 6.5 مليون ريال، والناتجة عن قرار تخارج المجموعة وبيع حصتها في رأسمال الشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة.