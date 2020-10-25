عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

مجموعة فتيحي تبيع 80% من شركة تابعة بـ14.36 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
مجموعة فتيحي القابضة
رابط مختصر

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن توقيعها عقد بيع مع عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور محمد فتيحي لبيع حصة المجموعة البالغة 80% في رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة وهي شركة تابعة.

تبلغ القيمة الإجمالية لعقد البيع مبلغ 14.36 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه سيتم سداد المبلغ عبر استلام مبلغ نقدي بلغ 10.75 مليون ريال من قيمة الصفقة يمثل 74.9% من إجمالي قيمة الصفقة.

كما سيتم استلام بضائع ذهب ومجوهرات من اختيار مجموعة فتيحي القابضة من شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة بقيمتها العادلة قدرها 1.27 مليون ريال تمثل 8.8% من إجمالي قيمة الصفقة.

وستتم جدولة سداد باقي قيمة الصفقة مبلغ 2.34 مليون ريال، يمثل 16.3% من إجمالي قيمة الصفقة على ست دفعات حتى 31/12/2022.

وقد تم تسجيل الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الأول من العام المالي 2020م، والمتمثل في تكبد خسائر من العمليات غير المستمرة بمبلغ 6.5 مليون ريال، والناتجة عن قرار تخارج المجموعة وبيع حصتها في رأسمال الشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة.

كلمات دالّة

#سوق السعودية, #فتيحي, #مجموعة فتيحي
إقرأ أيضاً أرابتك القابضة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى 28 أكتوبر أرابتك القابضة: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى 28 أكتوبر 12:27 GMT
إقرأ أيضاً "الزامل الصناعية" تتكبد 38.5 مليون ريال خسائر بالربع الثالث "الزامل الصناعية" تتكبد 38.5 مليون ريال خسائر بالربع الثالث 13:18 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر