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أسترا زينيكا: لقاح أكسفورد ضد كورونا سيكون الأول الذي يتم اعتماده

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أسترا زينيكا: لقاح أكسفورد ضد كورونا سيكون الأول الذي يتم اعتماده

قالت إن أدلة نتائج التجارب تعزز الثقة في مناعة وسلامة لقاح أكسفورد

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة صناعة الأدوية البريطانية، أسترا زينيكا، إن لقاح أكسفورد ضد كورونا سيكون الأول الذي تعتمده الهيئات التنظيمية.

وأضافت أن أدلة نتائج التجارب تعزز الثقة في مناعة وسلامة لقاح أكسفورد.

وأوضحت الشركة اليوم الاثنين، أن لقاح كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد يحفز استجابة مناعية مماثلة لدى كل من كبار السن والشباب، كما أن الاستجابة السلبية كانت أقل بين كبار السن.

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ويرى الخبراء أن التوصل إلى لقاح فعال أمر حيوي في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 1.15 مليون وألحق ضررا شديدا بالاقتصاد العالمي وأوقف مظاهر الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم أسترا زينيكا لرويترز "من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب وأن الاستجابة السلبية كان أقل لدى كبار السن، حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى".

وأضاف "النتائج تعزز مجموعة الأدلة على سلامة ومناعة إيه.زد1222"، في إشارة إلى الاسم التقني للقاح.

استجابة مناعية

والأنباء التي تفيد بأن اللقاح يحفز استجابة مناعية لدى كبار السن إيجابية لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق أن اللقاح، الذي طورته أكسفورد وأسترا زينيكا، يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر، من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

من المتوقع أن يكون لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا أول لقاح من شركات الأدوية الكبرى يحصل على موافقة من الهيئات التنظيمية، جنبا إلى جنب مع لقاح مرشح من شركتي فايزر وبيونتيك.

وإذا نجح اللقاح، فسيسمح للعالم بالعودة إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية بعد التغيرات الهائلة التي سببتها الجائحة.

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