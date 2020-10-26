بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2020 مقارنة مع 668.9 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68%.

حيث تأثرت أرباح مجموعة البنك العربي سلبيا خلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازيا لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالميا وتراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظرا لتفشي فيروس كورونا.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 ملايين دولار وبتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 37.5 مليار دولار مقارنة بـ 34.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%.

وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دولار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التسعة أشهر من العام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 71.1%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.