أصبحت شركة الدار العقارية أكبر شركة عقارات في الإمارات من حيث القيمة السوقية، بعد قفزة بأسهمها عقب إسناد إمارة أبوظبي لها تنفيذ مشاريع بـ 8.2 مليار دولار.

وأنهت الشركة تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع بلغت نسبته 14.93% ليغلق السهم عند 2.45 درهم، لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 19.97 مليار درهم، وفقا لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وجهت اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي بتطوير آلية عمل التنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية، حيث قامت شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة ADQ" وشركة الدار العقارية بتوقيع مذكرة تفاهم، تتولى بموجبها الدار إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم، أو ما يعادل 8.2 مليار دولار.

وبحسب بيان نشر أمس، فإن أكبر هذه المشاريع مدينة الرياض ومشروع شمال بني ياس بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها.

كما تشمل الآلية قيام الدار العقارية بالإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية.

وتنفذ "مساندة" حاليا مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق. وتتوقع الدار إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.