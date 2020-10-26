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سينوفوس تشتري هاسكي إنرجي بـ 24 مليار دولار

نفط مناسبة
منصة للنفط (صورة أرشيفية)
اندماج

سينوفوس تشتري هاسكي إنرجي بـ 24 مليار دولار

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ألبرتا - رويترز

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اشترت شركة إنتاج النفط والغاز الكندية سينوفوس إنرجي منافستها هاسكي إنرجي في صفقة مبادلة أسهم قيمتها 23.6 مليار دولار.

وبحسب بيان صدر عن الشركتين يحصل المساهمون في هاسكي إنرجي على 0.7845 من أسهم سينوفوس وحق شراء 0.0651 سهم فيها مقابل كل سهم عادي لهم في هاسكي.

وأوضح البيان أن الشركة المندمجة ستحقق وفورات سنوية 1.2 مليار دولار وسيكون مقرها في ألبرتا بكندا تحت اسم سينوفوس إنرجي.

وسيتولى أليكس بوربيه، الرئيس التنفيذي لسيفونوس، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة بعد الاندماج وسيصبح جيف هارت، الذي يشغل حاليا منصب المدير المالي لهاسكي، المدير المالي للشركة الجديدة.

وقالت سينوفوس إن الشركة الجديدة ستكون ثالث أكبر شركة نفط وغاز طبيعي في كندا بإنتاج يصل إلى 750 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

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