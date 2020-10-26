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أرباح بنك أبوظبي الأول الفصلية تتراجع 19.8% إلى 2.5 مليار درهم

بنك أبوظبي الأول مناسبة
فرع لبنك أبوظبي الأول
بنوك الإمارات

أرباح بنك أبوظبي الأول الفصلية تتراجع 19.8% إلى 2.5 مليار درهم

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الاثنين، عن نتائج أعماله خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققا تراجعا في صافي الربح قدره 19.8% لتصل إلى 2.499 مليار درهم، مقابل 3.11 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات البنك، على سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الإيرادات تراجعت خلال تلك الفترة إلى 4.77 مليار درهم، مقابل 6.164 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ صافي الأرباح 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 9.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 23%.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حقق بنك أبوظبي الأول أداء جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020؛ حيث نجح في إدارة مخاطر رئيسية في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأضاف: "مع وصول إجمالي الأصول إلى نحو تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر 2020، فقد مكنتنا أسس الأعمال القوية من مواصلة توفير الدعم للعملاء والاستفادة من التعافي التدريجي للاقتصاد وعودة النشاط للسوق.

وقال " واصلنا العمل خلال هذا الربع على تسريع وتيرة المبادرات الرقمية عبر مختلف أقسام المجموعة، إلى جانب تعزيز جهود تطوير قنوات الخدمات الخاصة بالعملاء، فضلا عن استكمال عدد من الشراكات الرقمية الهامة، والتحديثات على الخدمات الخاصة بالمدفوعات والشركاء التجاريين".

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