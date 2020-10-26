أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، نهاية فترة تداول حقوق الأولوية اليوم الاثنين، ونهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ 1442-03-12 الموافق 2020-10-29.

وكانت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، قد وافقت في وقت سابق على تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن طريقة تخفيض رأس المال ستكون عبر إلغاء 135 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو لإطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، كما أنه لا يوجد لتخفيض رأس المال تأثير جوهري على التزامات الشركة المالية.

وأوضحت الشركة أن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة أن:

- رأس المال قبل التخفيض: خمسة مليارات وثمانمئة وسبعة وثلاثون مليونا ومئتان وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون (5,837,291,750) ريالا سعوديا.

- رأس المال بعد التخفيض: أربعة مليارات وأربعمئة وسبعة وثمانون مليونا ومائتان وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون (4,487,291,750) ريالا سعوديا.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: خمسمئة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمئة وتسع وعشرون ألفاً ومئة وخمسة وسبعون سهما (583,729,175).

- عدد الأسهم بعد التخفيض: أربعمئة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعمئة وتسع وعشرون ألفًاً ومئة وخمس وسبعون سهما (448,729,175).