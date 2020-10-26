أعلنت شركة أسمنت نجران، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا بنسبة 235.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت 47.41 مليون ريال، مقابل 14.134 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض مصاريف التمويل، رغم الارتفاع في مصروفات البيع والتسويق والناتجة عن ارتفاع مبيعات التصدير.

وارتفعت المبيعات بنسبة 63.479% إلى 158.954 مليون ريال، مقابل 97.232 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.