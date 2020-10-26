أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الاثنين عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 يوليو 2020، والتي أظهرت تراجعا في صافي الربح قدره 8.39%.

وأظهرت بيانات الشركة أن صافي أرباحها بلغت 75.79 مليون ريال، مقابل 82.75 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 4.9% إلى 336.377 مليون ريال، مقابل 320.585 مليون ريال خلال العام المالي قبل الماضي.

وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلي زيادة المخصصات الإضافية للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 390% نتيجة قيام الشركة بتكوين مخصصات إضافية، تحسباً للآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، وزيادة تكاليف التمويل بنسبة 115% والعائد لتطبيق المعيار الدولي رقم (16) المتعلق بعقود الإيجار والذي انطبق على الشركة اعتباراً من الأول من أغسطس 2019.