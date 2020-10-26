ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بنسبة 113.8%، في الربع الثالث من 2020، إلى 313.7 مليون ريال، مقابل 146.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما تراجعت أرباح الربع الثالث بنسبة 58.7%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 760.6 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت البحري أرباحا بلغت قيمتها 1.49 مليار ريال، مقابل 371.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 301.9%.

وقالت البحري إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مختلفة مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام نتيجة لhرتفاع معدلات أسعار النقل.

وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل وذلك نتيجة عكس مخصص الضريبة المؤجلة وذلك تنفيذاً للأمر الملكي رقم م/ 153 المعدل للمادة 2(أ) من قانون ضريبة الدخل السعودي (الأمر) والذي أقر، بأن تخضع اسهم الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشركات العاملة في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية للزكاة بدلاً من ضريبة الدخل.

وشهدت مصروفات التمويل تراجعا خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق.

وحول أسباب ارتفاع الأرباح خلال فترة التسعة أشهر أرجعتها البحري إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الفترة.

وقالت إن ما دعم أرباح التسعة أشهر انخفاض المصروفات التمويلية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى تسجيل أرباح في حصة المجموعة من الاستثمارات في الشركات الزميلة خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر محققة خلال نفس الفترة من العام السابق.