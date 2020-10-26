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سدافكو تعتزم شراء 2.75 مليون سهم من أسهمها

سدافكو
مقر شركة سدافكو
سوق السعودية

سدافكو تعتزم شراء 2.75 مليون سهم من أسهمها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، اليوم الاثنين، عن عزمها شراء أسهمها كأسهم خزينة.

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وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وبناءً على ذلك أوصى المجلس بشراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 8.46% من رأس المال بما يصل إلى 2.75 مليون سهم بغرض استخدامها كأسهم خزينة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية القادمة.

وأوضحت أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء، علماً أنه قد تم في السابق شراء ما نسبته 1.539% من الأسهم بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية السابقة والتي بنهاية 2018.

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