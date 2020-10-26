تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" 91%، إلى 10 ملايين ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل 111 مليون ريال، في الربع الثالث من 2019.

كانت "سبكيم العالمية" قد تكبدت خسائر في الربع السابق بلغت قيمتها 99 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت "سبكيم العالمية" خسائر بلغت قيمتها 141.8 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة الماقابلة من العام الماضي، 436.6 مليون ريال.

وأرجعت سبكيم العالمية انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وقالت الشركة "ومع ذلك، تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال زيادة حجم مبيعات منتجات الشركة، حمض الأسيتيك، وخلات الفينيل، وأول أكسيد الكربون والبولي بروبيلين، وانخفاض متوسط السعر نسبيًا لبعض المواد الأولية".

وحول سبب تكبد خسائر خلال تسعة أشهر قال سبكيم العالمية إن هذا يرجع إلى انخفاض أسعار معظم منتجات الشركة، انخفاض كميات مبيعات البوليمرات، والصيانة المجدولة وغير المجدولة في مصنع شركة الواحة كما أعلن عنه سابقاً في تداول.

وذكرت أنه تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدة مولدة للنقد بمبلغ 100 مليون ريال سعودي في مصنع الشركة العالمية للدايو، وتم تصنيف بعض الأصول في قطاع "الشركات وغيرها" على أنها محتفظ بها للبيع وتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة قدرها 180 مليون ريال سعودي

وتتضمن صافي خسارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات للتسعة أشهر كاملة في الفترة الحالية، بينما تشمل نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات لمدة أربعة أشهر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.