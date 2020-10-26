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41.3 مليون ريال أرباح هرفي للأغذية في الربع الثالث.. هبطت 28%

هرفي للأغذية
أحد فروع هرفي للأغذية
هرفي للأغذية

41.3 مليون ريال أرباح هرفي للأغذية في الربع الثالث.. هبطت 28%

كانت قد تكبدت خسائر في الربع السابق بلغت 34.2 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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هبطت الأرباح الفصلية لشركة هرفي للخدمات الغذائية 28%، في الربع الثالث من 2020، إلى 41.3 مليون ريال، مقابل 57.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت هرفي للأغذية قد تكبدت خسائر في الربع السابق بلغت 34.2 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت هرفي للأغذية أرباحا بلغت قيمتها 32.2 مليون ريال، مقابل 146.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 77.9%.

وقالت الشركة هناك انخفاض في صافي الربح للربع الثالث من عام 2020 مقارنة بصافي الربح للربع الثالث من عام 2019، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 8%، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وزيادة الإيرادات الأخرى.

وذكرت هرفي أنها قامت خلال الربع الثالث من عام 2020 بزيادة مخصصات للمخزون بطيء الحركة بقيمة 8.4 مليون ريال، وزيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 6.5 مليون ريال.

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