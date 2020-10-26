أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم الاثنين، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2020، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 120.1 مليون درهم بارتفاع نسبته 26% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 95.5 مليون درهم.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي 41.1 مليون درهم مقابل 30.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2019 بارتفاع نسبته 35%.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 271 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020، مقابل 241.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 175.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية و95.8 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2020 إلى 150.9 مليون درهم مقابل 146.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2019. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 89.8 مليون درهم مقابل 78.1 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2019، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 48.7 مليون درهم مقابل 47.7 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2019، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي إن "ارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 28.3% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2019، ليصل إلى 51 مليار درهم. وسجلت قيم التداول نمواً متزايداً خلال الأرباع الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق وبنسب 19% و30% و34.5% على الترتيب".

وفيما يخص المؤشر العام، قال كاظم، إنه حافظ على ارتفاعه للربع الثاني على التوالي وبنسبتي 16% و10% خلال الربعين الثاني والثالث، ليستعيد بذلك جانباً كبيراً من تراجعاته السابقة التي جاءت في خضم تقلبات الأسواق العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واجتذب السوق 3194 مستثمراً جديداً خلال الشهور التسعة الأولى، كما حافظ على الحضور الملفت للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 51% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول وبلغت نسبة ملكيتهم 18% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2020. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بنهاية سبتمبر 190 مليون درهم كمحصلة شراء.