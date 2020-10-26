سددت شركة الاتحاد العقارية 70 مليون درهم لصالح أكبر دائن لها، كدفعة ضمن تطبيق خطة شاملة لإعادة هيكلة الديون أعلن عنها في أغسطس الماضي بهدف تحسين التدفقات النقدية للمجموعة وتعزيز مكانتها وثقتها الائتمانية أمام القطاع المصرفي.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة: "الاتحاد العقارية مجموعة قوية لديها قاعدة أصول كبيرة وعمليات تشغيلية رائعة. على الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإننا نحترم التزاماتنا المالية ونضمن قدرتنا ورغبتنا بسداد دین الشركة في الوقت المناسب ومن دون أي تأخير".

وأضاف الحمادي: "أدى التنفيذ الناجح لبرنامج إعادة هيكلة الديون الشامل إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل بنسبة 35% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة النتائج الرائعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا ونحن ملتزمون تماماً بمواصلة المضي قدما في هذا الزخم الإيجابي".

وكانت شركة الاتحاد العقارية قد كشفت في وقت سابق أنها تعمل على إعادة هيكلة ديون، وخفض التكاليف لمواجهة الركود في سوق العقارات في دبي.

وقال فتحي بن قريرة، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": "نركز على إعادة هيكلة ميزانيتنا، وكل جهودنا ستتوجه نحو خفض خسائرنا المتراكمة من الماضي"، مشيراً إلى أن الشركة أعادت هيكلة ديون بقيمة 946 مليون درهم، (258 مليون دولار)، في أغسطس الماضي.

وتحولت شركة الاتحاد العقارية إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، لتحقق أرباحا بـ509 ملايين درهم، بعد تكبدها خسائر بقيمة 82 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يأتي ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات الفصلية بنسبة 15% إلى 90 مليون درهم.

وأظهرت قوائم الشركة المالية أنها سجلت أرباحا من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 822 مليون درهم.

أما على مدار فترة الأشهر التسعة الماضية، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 349 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 164 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.