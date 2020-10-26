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اليوم.. "ريدان" تفتتح فرع الامتياز التجاري بمدينة حفر الباطن

مطابخ ومطاعم ريدان
مطابخ ومطاعم ريدان
شركات

اليوم.. "ريدان" تفتتح فرع الامتياز التجاري بمدينة حفر الباطن

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العربية.نت

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أعلنت شركة ريدان الغذائية أنه سوف يتم افتتاح فرع الامتياز التجاري "الفرانشايز" بمدينة حفر الباطن مركز ستار بلازا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي الجيد لهذا الفرع الجديد على إيرادات الشركة خلال الربع الرابع 2020.

وأعلنت الشركة بتاريخ 18 ديسمبر 2019 عن توقيع عقد امتياز تجاري (فرإنشايز) مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد في مدينة حفر الباطن مركز ستار بلازا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت الشركة في بيان سابق لها أن العقد يتضمن منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية لوكيل الامتياز التجاري للمؤسسة، في مدينة حفر الباطن مركز ستار بلازا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود مبينة أن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

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