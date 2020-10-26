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تعليق تداول سهم "أسمنت المدينة" لهذا السبب

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تعليق تداول سهم "أسمنت المدينة" لهذا السبب

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العربية.نت

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أعلنت "تداول" تعليق سهم شركة أسمنت المدينة لمدة يومي عمل ابتداء من اليوم الاثنين إلى أن تقوم "إيداع" بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم غداً الثلاثاء واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأعلنت الشركة انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم أمس الأحد على قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة وعدم استلام شركة أسمنت المدينة أي اعتراضات من دائني الشركة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة، من 1.8 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال بنسبة تخفيض 26% من رأس مال الشركة، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 189 مليون سهم إلى 140 مليون سهم.

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وارتفعت أرباح شركة أسمنت المدينة في الربع الثاني من 2020، إلى 36 مليون ريال، مقابل 32.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بنسبة نمو 12%، ومقابل 70.5 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 48.6%.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية 36 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 9.4%.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت أسمنت المدينة أرباحا 106.6 مليون ريال، مقابل 73.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 41%.

وذكرت الشركة أن نمو أرباح الربع الثاني يعود لارتفاع قيمة المبيعات، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية.

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