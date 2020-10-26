أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" قرار مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من يوم الأحد 08 /03 /1442هـ الموافق 25 /10 /2020م ولمدة ثلاث سنوات، بتعيين ياسر بن عثمان الرميان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وإضافة إلى منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، يعمل الرميّان مستشارا لمجلس الوزراء السعودي. كما أنّه يشغل منصب رئيس مجلس مجلس إدارة أرامكو.

وفي السابق، شغل الرميّان منصب كبير الإداريين التنفيذيين لشركة السعودي الفرنسي كابيتال إل إل سي، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول".