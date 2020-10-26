حصلت شركة "المال كابيتال" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لصندوق "المال كابيتال ريت"، بقيمة 500 مليون درهم.

وقال ناصر النابلسي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال"يوجد لدى الأسواق العالمية بحدود 1.8 تريليون دولار من محافظ الريت والأسواق الخليجية بحدود 20 محفظة بحدود 3 مليارات دولار. ومن الملاحظ عدم وجود استثمار للريت في هذه الأسواق ولذلك قررنا متابعة الأمر مع هيئة الأوراق وأصدرت على إثرها قرارا بتأسيس صندوق لتنظيم صناديق الريت وحصلت "المال ريت" على أول صندوق يحصل على موافقة هيئة الأوراق والسلع لإدراجه في سوق دبي المالي".

وأضاف النابلسي في لقاء مع "العربية.نت" سيتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في الإمارات في قطاعات من بينها الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف تبلغ نسبته 7%.

"قمنا بدراسة عميقة لمعرفة العقارات الواعدة للاستثمار والتي تتمثل في القطاع التعلمي والصحي لأنها جذابة للمستثمرين ولديها دعم حكومي. يوفر هذا الريت فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في هذه الصناديق.

وأكد النابلسي "أن قطاع التعليم قطاع مهم وتستثمر الشركة في أصول قوية لمدارس وجامعات ذات تقييمات مرتفعة ولديها ملاءة مالية عالية. الشركة تأخذ المخاطر نيابة عن المستثمر وهذا بفضل الخبرة الطويلة للشركة في هذا المجال".

وقالت الشركة إن فترة الاكتتاب ستبدأ في الثامن من نوفمبر المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر، على أن يتم الإدراج في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير.

مزايا الصندوق

تبلغ قيمة الطرح المستهدفة 500 مليون درهم إماراتي، وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستحواذ على أصول محددة عالية الجودة ومدعومة بجدارة ائتمانية راسخة مقابل الغير.

يستهدف الصندوق الاستحواذ على عقارات داخل الدولة وخارجها مع التركيز على عقارات في قطاعات متنامية مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمنشآت الصناعية. ولن تخضع الأسهم المعروضة للطرح العام الأولي لأي فترة حظر تداول وسيبدأ تداولها في سوق دبي المالي عند الإدراج

ويعد الصندوق هيكلية مثالية لرأس المال بحد أقصى تبلغ نسبته 50% من نسبة القروض إلى القيمة. ويجب ألا تقل نسبة توزيع الأرباح في صناديق الاستثمار العقارية عن 80% من صافي دخلها وذلك استناداً إلى القوانين والقواعد التنظيمية المتّبعة

ويستهدف الاستثمار في الأصول المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال هيكليات تمويل متوافقة كذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأول صندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي تنظم عمله هيئة الأوراق المالية والسلع ويستهدف عوائد سنوية بنسبة 7%.

يتيح الصندوق إمكانية تملّك أصول داخل دولة الإمارات وكذلك في المناطق الحرة.

وتعد "المال كابيتال" شركة مملوكة لشركة دبي للاستثمار المدرجة في دبي.

الطرح والاكتتاب

المستثمرون من الأفراد في مرحلة الطرح العام الأولي: يمثلون نسبة 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب وهي تساوي 100,000,000 وحدة. يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الوحدات لكل مستثمر من الأفراد عن هذه الشريحة مبلغ 10,000 درهم إماراتي بقيمة اسمية تبلغ 1,00 درهم إماراتي لكل وحدة إضافةً إلى رسوم الاكتتاب البالغة 0,02 درهم إماراتي لكل وحدة.

المستثمرون من المؤسسات في مرحلة الطرح العام الأولي: يمثلون نسبة 80% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب وهي تساوي 400,000,000 وحدة. يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الوحدات لكل مستثمر من المؤسسات عن هذه الشريحة مبلغ 500,000 درهم إماراتي بقيمة اسمية تبلغ 1,00 درهم إماراتي لكل وحدة إضافةً إلى رسوم الاكتتاب البالغة 0,02 درهم إماراتي لكل وحدة.

وبإمكان المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاكتتاب عبر بنك الاكتتاب، بنك أبوظبي الأول.

ويتيح كذلك بنك أبوظبي الأول خدمات الاكتتاب من خلال منصته الإلكترونية وعبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالطرح العام الأولي لدى سوق دبي المالي.