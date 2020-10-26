لا يخفى على أحد أن شركة غوغل تدفع لشركة آبل مقابل الاحتفاظ بمحرك البحث الافتراضي الخاص بها على هواتف آيفون ولقد سمعنا تفاصيل غير مؤكدة عن الصفقة لسنوات.

قد يكون كل من غوغل وآبل منافسين شرسين يتواجهان كثيرا عندما تسمح لهما الفرصة، لكنهم أيضا شركاء أعمال عندما يكون ذلك في مصلحتهم.

وتسعى وزارة العدل الآن وراء غوغل، حيث تعرضت صفقة غوغل وآبل للبحث في آيفون لانتقادات، وتشير التقديرات الحالية إلى أن الصفقة تتراوح بين 8 مليارات دولار و 12 مليار دولار سنويا.

إنها رسوم باهظة يتعين على غوغل دفعها، لكن الشركة لا تستطيع تحمل خسارة الجانب المربح من أعمال البحث على هواتف آيفون، لكن الحكومة الأميركية تشير إلى صفقة البحث في هواتف آيفون على أنها نوع من التحالفات التي قد تضر بالمنافسة.

وتقدر وزارة العدل أن ما يقرب من نصف زيارات البحث على غوغل تأتي من أجهزة آبل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ووفقا لوزارة العدل، يُنظر إلى احتمال خسارة صفقة آبل على أنه سيناريو (رمز أحمر) في غوغل.

وتطلب وزارة العدل أمرا قضائيا من المحكمة يمنع شركة غوغل من الدخول في صفقات مثل تلك التي أبرمتها مع آبل، والتي تضر بالمنافسة.