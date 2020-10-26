هوى سهم شركة ساب "SAP" لأنظمة المعلومات المدرج بالبورصة الألمانية بأعلى معدل يومي له منذ نحو عشرين عاما، مع خفض توقعات الإيرادات والطلب في الربع الأخير من العام بسبب المخاوف من عودة الإغلاقات في أوروبا.

وحذرت الشركة التي تسعى للتركيز على قطاع الحوسبة السحابية، من أن غالبية عملائها خفضوا الإنفاق مع تراجع الثقة في مناخ الأعمال.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى إن التوقعات السابقة افترضت إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا وتخفيف إجراءات الحظر، وهو ما كان سيؤدي إلى تحسن الطلب خلال النصف الثاني من 2020.

وتراجعت الأرباح التشغيلية لأكبر شركة برمجيات أوروبية بـ 12% في الربع الثالث من العام لتبلغ 2 مليار يورو، كما تراجعت الإيرادات بـ 4%، وهو ما ساهم في تراجع السهم أكثر من 20% خلال مطلع تعاملاته.