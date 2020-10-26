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جونسون آند جونسون: لقاح كورونا قد يتوفر يناير المقبل

جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون
لقاح كورونا

جونسون آند جونسون: لقاح كورونا قد يتوفر يناير المقبل

من المتوقع أن تسفر الدراسة التي ضمت 60 ألف شخص عن نتائج أولية بحلول نهاية العام

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دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة أبحاث وتطوير الصحة العامة في شركة جونسون آند جونسون، روكساندرا دراجيا أكلي، إن الدُفعات الأولى من لقاح كورونا قد تكون متاحة للاستخدام لحالات الطوارئ في أقرب وقت ممكن من شهر يناير المقبل.

يطابق حديثها الجدول الزمني الذي قدمته سابقًا شركة الأدوية الأميركية، والتي قالت يوم الجمعة إنها تخطط لاستئناف تجربة كبيرة في المرحلة الثالثة من اللقاح والتي تم إيقافها مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ومن المتوقع أن تسفر الدراسة التي ضمت 60 ألف شخص عن نتائج أولية بحلول نهاية العام.

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