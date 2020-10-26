أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم شركة "بيوكاد"، إيرينا كينيوخوفا، قولها إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

فيما أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعيا.

وفي سياق متصل، قال رئيس مركز غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الاثنين، إن تطعيم 85%، من الأشخاص الذين يتلقون لقاح "سبوتنيك V" لا تظهر لديهم أي أعراض جانبية.

غينتسبورغ أضاف أن "الأعراض الجانبية تظهر لدى نحو 15%، من الذين يتلقون اللقاح، أي أن 85%، من الذين يتلقون هذا اللقاح لا تظهر لديهم أعراض جانبية أو أي إزعاج".

وذكر الخبير أن من بين الأعراض الجانبية المحتملة للقاح ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة، وآلام بالرأس، ووجع العضلات واحمرار في موقع الحقن.