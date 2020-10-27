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ارتفاع أرباح "أسمنت الشرقية" 39% لـ158 مليون ريال بـ9 أشهر

اسمنت الشرقية
شركة أسمنت الشرقية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أسمنت الشرقية" 39% لـ158 مليون ريال بـ9 أشهر

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العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة "أسمنت الشرقية"، بنسبة 39% إلى158 مليون ريال بنهاية الـ9 أشهر الأولى 2020، مقارنة بـ114 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد ارتفعت أرباح "أسمنت الشرقية" بنسبة 19% إلى 43 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ36 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى: انخفاض تكلفة مبيعات الاسمنت، انخفاض مصاريف إدارية وعمومية، ارتفاع إيرادات من إستثمارات، وزيادة حصة الشركة من نتائج شركة زميلة.

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