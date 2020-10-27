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ارتفاع أرباح أسمنت العربية الفصلية 30% إلى 79 مليون ريال

اسمنت العربية
شعار شركة أسمنت العربية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح أسمنت العربية الفصلية 30% إلى 79 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 حققت أرباحا 131.6 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة الأسمنت العربية في الربع الثالث من 2020، بنسبة 30%، إلى 78.9 مليون ريال، مقابل 60.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019.

وقفزت الأرباح بنسبة 938%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 7.6 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت أسمنت العربية أرباحا بلغت قيمتها 131.6 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 2.59%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها الفصلية يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية في الشركة الأم، على الرغم من انخفاض قيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض تكلفة التمويل.

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