ارتفعت الأرباح الفصلية لشرك ولاء للتأمين التعاوني بنسبة 218%، في الربع الثالث من 2020، إلى 25.2 مليون ريال، مقابل 7.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقارنة مع الربع السابق تراجعت أرباح ولاء للتأمين بنسبة 10.9%، حيث كانت 28.3 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، نمت أرباح ولاء للتأمين بنسبة 360%، إلى 42.8 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 23.55 مليون ريال وبنسبة 13.23% وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمقدار 8.28 مليون ريال وبنسبة 138.56% وارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بمقدار 0.91 مليون ريال وبنسبة 193.83% وانخفاض في احتياطات أقساط تأمين إضافية بمقدار 9.59 مليون ريال وبنسبة 326.16%.

كما انخفضت الاحتياطات الفنية الأخرى بمقدار 6.41 مليون ريال وبنسبة 112.26%.

يقابل هذا ارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 6.28 مليون ريال وبنسبة 4.70% وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2.03 مليون ريال وبنسبة 18.20% وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 1.40 مليون ريال وبنسبة 21.29% وارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 8.90 مليون ريال، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 9.82 مليون ريال وبنسبة 33.44% وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 3.03 مليون ريال وبنسبة 49.37%.