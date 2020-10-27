  • مباشر
اللغة

ارتفاع أرباح "ولاء للتأمين" في الربع الثالث 218% لـ25.2 مليون ريال

ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
ولاء للتأمين التعاوني
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "ولاء للتأمين" في الربع الثالث 218% لـ25.2 مليون ريال

أرباح التسعة أشهر بلغت 42.8 مليون ريال بنمو 360%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لشرك ولاء للتأمين التعاوني بنسبة 218%، في الربع الثالث من 2020، إلى 25.2 مليون ريال، مقابل 7.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقارنة مع الربع السابق تراجعت أرباح ولاء للتأمين بنسبة 10.9%، حيث كانت 28.3 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، نمت أرباح ولاء للتأمين بنسبة 360%، إلى 42.8 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

شركات شركات "بترورابغ" تتحول للخسارة وتتكبد 610 ملايين ريال بالربع الثالث

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 23.55 مليون ريال وبنسبة 13.23% وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمقدار 8.28 مليون ريال وبنسبة 138.56% وارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بمقدار 0.91 مليون ريال وبنسبة 193.83% وانخفاض في احتياطات أقساط تأمين إضافية بمقدار 9.59 مليون ريال وبنسبة 326.16%.

كما انخفضت الاحتياطات الفنية الأخرى بمقدار 6.41 مليون ريال وبنسبة 112.26%.

يقابل هذا ارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 6.28 مليون ريال وبنسبة 4.70% وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2.03 مليون ريال وبنسبة 18.20% وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 1.40 مليون ريال وبنسبة 21.29% وارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 8.90 مليون ريال، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 9.82 مليون ريال وبنسبة 33.44% وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 3.03 مليون ريال وبنسبة 49.37%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه
سد النهضة ليس الوحيد.. إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود خلال 40 عاماً سد النهضة ليس الوحيد.. إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود خلال 40 عاماً

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
فيديو فتى العمود يصدم إيران.. أخوه يكشف والشرطة تحقق فيديو فتى العمود يصدم إيران.. أخوه يكشف والشرطة تحقق

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد